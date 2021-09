Morlanne Morlanne Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Journées Européennes du Patrimoine Morlanne Morlanne Catégories d’évènement: Morlanne

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine Morlanne, 18 septembre 2021, Morlanne. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 17:00:00 – 2021-09-18 Château 34 carrère du Château

A la découverte du parcours sonore "Au Temps de Fébus" avec l'artiste Eddie Ladoire ! Séance d'écoute et rencontre avec l'artiste. +33 5 59 81 60 27 dernière mise à jour : 2021-09-03 par OT Nord Béarn

Détails Catégories d’évènement: Morlanne, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Morlanne Adresse Château 34 carrère du Château Ville Morlanne lieuville 43.51049#-0.53598