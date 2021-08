Montsûrs Montsûrs Mayenne, Montsûrs JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montsûrs Montsûrs Catégories d’évènement: Mayenne

Montsûrs

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montsûrs, 18 septembre 2021, Montsûrs. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 – 2021-09-18 Montourtier Château de Bourgon à Montourtier

Montsûrs Mayenne Montsûrs EUR 10 Visite commentée du château et tour en attelage en fin de visite.

Visite libre de la chapelle et du potager. Château des XVe et XVIes classé Monument Historique, cadre de la Guerre de Cent Ans et architecture Renaissance. Visite commentée du château de Bourgon chateaudebourgon@gmail.com Visite commentée du château et tour en attelage en fin de visite.

Visite libre de la chapelle et du potager. Château des XVe et XVIes classé Monument Historique, cadre de la Guerre de Cent Ans et architecture Renaissance. dernière mise à jour : 2021-08-20 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Montsûrs Autres Lieu Montsûrs Adresse Montourtier Château de Bourgon à Montourtier Ville Montsûrs lieuville 48.22281#-0.56097