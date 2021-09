Montmédy Montmédy Meuse, Montmédy JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montmédy Montmédy Catégories d’évènement: Meuse

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Montmédy, 18 septembre 2021, Montmédy. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2021-09-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-09-19 18:00:00 18:00:00

Montmédy Meuse Montmédy Meuse EUR Samedi 18 et dimanche 19 septembre

•De 10h à 13h et de 13h30 à 18h : Visite libre des remparts, des

musées Jules Bastien-Lepage et de la fortification et de l’église

Saint-Martin

•De 10h à 18h : Exposition « Les lignes de la citadelle » par Ca-

role Nieder dans l’église Saint-Martin Samedi 18 septembre

•10h30 : Visite guidée de lieux inédits de la citadelle

•14h: Séance de contes avec Christian Schaubroeck sur le

thème ferroviaire

•16h : Visite guidée des remparts de la citadelle Dimanche 19 septembre

•10h30 : Visite guidée de Philippe Bragard « Les fortifications

bastionnées avant Vauban »

•De 11h à 18h : Démonstration de broderie militaire au fil d’or

par l’Association Les Grenadières du Haut-Forez

tourisme.otpaysdemontmedy@gmail.com +33 3 29 80 15 90

