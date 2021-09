Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Journées Européennes du Patrimoine Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

Journées Européennes du Patrimoine Montfort-sur-Meu, 17 septembre 2021, Montfort-sur-Meu. Journées Européennes du Patrimoine

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Montfort-sur-Meu

L’édition 2021 des Journées Européennes du Patrimoine à Montfort élargit ses propositions : les services de la Direction des Affaires Culturelles ont travaillé de concert afin de vous proposer un ensemble d’animations sur une dizaine de lieux emblématiques du patrimoine de la Petite Cité de Caractère, **du 17 au 19 septembre.** Inscription obligatoire sur [www.montfort-sur-meu.bzh](https://www.montfort-sur-meu.bzh/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-faites-votre-programme/)

Entrée libre

Patrimoine Montfort-sur-Meu 35160 Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T20:00:00;2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T20:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse 35160 Montfort-sur-Meu Ville Montfort-sur-Meu lieuville Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu