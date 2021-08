Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Journées européennes du patrimoine Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Journées européennes du patrimoine Montbrison, 18 septembre 2021, Montbrison. Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Montbrison Loire Montbrison Les 18 et 19 septembre auront lieu les traditionnelles Journées du Patrimoine. Pour l’occasion, la ville a organisé de nouvelles visites qui raviront petits et grands. Vous pourrez également participer aux nombreuses visites, animations et concerts contact@loireforez.com +33 4 77 96 08 69 http://www.loireforez.com/ dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Montbrison Autres Lieu Montbrison Adresse Ville Montbrison lieuville 45.58862#4.07445