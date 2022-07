Journées Européennes du Patrimoine Montaner Montaner Catégories d’évènement: Montaner

Pyrénées-Atlantiques

Journées Européennes du Patrimoine Montaner, 17 septembre 2022, Montaner. Journées Européennes du Patrimoine

Château MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques MONTANER Château

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-18 12:30:00

MONTANER Château

Montaner

Pyrénées-Atlantiques Accès gratuit aux animations et au rez-de-chaussée du château. Les visites du donjon restent payantes au tarif habituel. Conférence de Pierre de Murcia « Les Templiers et la Franc Maçonnerie ». MONTANER Château Montaner

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: Montaner, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Montaner Adresse Montaner Pyrénées-Atlantiques MONTANER Château Ville Montaner lieuville MONTANER Château Montaner Departement Pyrénées-Atlantiques

Montaner Montaner Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montaner/

Journées Européennes du Patrimoine Montaner 2022-09-17 was last modified: by Journées Européennes du Patrimoine Montaner Montaner 17 septembre 2022 Château MONTANER Montaner Pyrénées-Atlantiques

Montaner Pyrénées-Atlantiques