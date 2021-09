Journées européennes du patrimoine Miramas, 18 septembre 2021, Miramas.

Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Place Jean Jaures Mairie de Miramas

Miramas Bouches-du-Rhône Miramas

JOURNÉES DU PATRIMOINE POUR TOUS

Samedi 18 septembre



Patrimoine culturel

17h- Visite guidée du théâtre La Colonne Sur réservation

Sur réservation au : 04 90 50 66 21

Nombre de places limité à 12 personnes. En cas d’intempéries, repli prévu au Théâtre La Colonne.



21h – L’île de Tulipatan

Théâtre de verdure du théâtre de La Colonne

De Jacques Offenbach

Mise en scène Guillaume Nozach

Chorégraphie Delphine Huet Avec Laetitia Ayrès, Alexis Meriaux, Hervé Roibin, Dorothée Thivet, Nicolas Bercet Et Jeyran Et Ghiaee, piano, et Maëlise Parisot, violoncelle

Dans le royaume de Tulipatan, il y a un Duc dont le fils est très doux et gracieux. Il y a également son grand sénéchal, dont la fille se comporte comme un garçon manqué. Il n’en faut pas plus à Offenbach pour s’amuser du pouvoir, de la famille, des faux semblants et des places que sont censés occuper les hommes et les femmes. Ajoutons à cela un colibri comme animal de compagnie, et quelques autres ingrédients de farce chers à Offenbach, et voici le cocktail parfait pour un spectacle fantasque, drôle et rythmé. Cette troupe fait preuve de talent comique et de prouesses vocales.

Spectacle offert par Scènes et Cinés – Gratuit sur réservation 04 90 50 66 21 Tout public à partir de 7 ans – Durée 1h15





Dimanche 19 septembre

9h>18h

Patrimoine Bâti, Historique et Naturel

Entre étang et village perché provençal, une découverte ludique du riche patrimoine naturel, bâti et historique du parc de la Poudrerie et de Miramas-le-Vieux



Au parc de la poudrerie



Ce joyau naturel de 135 hectares est un exemple de biodiversité remarquable. Site militaire datant de 1690 et voué à la fabrication de poudre à canons, il bénéficie d’un

patrimoine insoupçonné. Une friche industrielle verdoyante qui vous réserve de belles animations proposées par l’ADMR Loisir culture environnement et par le Sianpou.



Découverte du patrimoine bâti et de la biodiversité

Visites commentées en accès libre

Sur inscription au point accueil – Groupes de 6 personnes



À pied

« Histoire et biodiversité » (durée 1h) Départ 10h30 et 14h

« Patrimoine bâti » (durée 1h30) Départ 10h et 14h30

En calèche (durée 20min)

À partir de 10h (départ toutes les 30 min – pause entre 12h30 et 14h).

À la yourte



Si le patrimoine m’était conté – Lectures à voix haute d’extraits littéraires autour du patrimoine naturel (durée 30 min) – à 11h et 15h

Atelier d’initiation tous publics à l’aquarelle naturaliste – Durée 45 min (10h, 11h 14h, 15h et 16h) – Inscription sur place – ADMR LCE

Conférence interactive sur les moyens mis à notre disposition pour protéger notre patrimoine naturel avec surprise gourmande – Durée 1h (10h, 11h, 14h et 15h) – Inscription sur place – ADMR LCE

15h et 16h – Danse en ligne distanciée sur une chorégraphie en vogue au cœur de la nature réalisé par Valérie Rabot

16h30 – Animation musicale par Ghilaine





À Miramas-le-Vieux



Un parcours qui ravira les amoureux des vielles pierres, entre découverte du patrimoine et activités ludiques.



Dans le village



10h > 12h Balades théâtrales « Les souvenirs… de la gloire de mon père » de Marcel Pagnol Ce spectacle est construit autour des souvenirs extraits de La gloire de mon père. Les souvenirs s’égrènent tout au long de la déambulation, entrecoupée de scènes mythiques.



Au départ du parking de la Croix



Jeu de piste « Sur les chemins de Miramas »

Téléchargez l’application sur votre téléphone portable et découvrez les lieux historiques de Miramas-le-Vieux en réalisant le jeu de piste en ligne.

Nouveauté cette année : vous pourrez vous laisser guider par une version en provençal, réalisée avec le concours de l’Association Laissa Dire. Une façon ludique de mettre à l’honneur notre langue régionale !



Au départ du point d’accueil



Tout au long des ruelles, laissez vous bercer par quelques “istourieto”, racontées en provençal et en français. Cette promenade familiale animée est proposée par Laissa Dire. Tout en évoquant l’âme du village, ce sera l’occasion de découvrir et redécouvrir nos pépites de Miramas-le-Vieux et de profiter de notre langue régionale rendue très accessible pour tous. (14h30)

Ancienne école des garçons

Tout au long de la journée, passez votre certificat d’études et découvrez l’exposition de peinture et autres créations « Nos adhérents ont du talent » – Palette arts en ciel





Galerie du village

Expositions d’artistes et créateurs locaux



Église Notre-Dame-de-Beauvezer

Exposition d’icônes religieuses écrites selon une inspiration orientale. Présence de Corinne Carullo et Marie Demerliac.



Chapelle Saint-Julien

Toute la journée découvrez l’histoire de Saint-Julien.

15h et 16h30 – Chants en provençal avec Li Galois Prouvençau (durée 45min)



Place Castagne

Démonstration de sabrage de ruban, costumes à travers les époques et les activités, coiffure et habillage des Arlésiennes – Les Arlésiennes



Réservez votre table dans les restaurants et glaciers du village :



Les sens de la Toupine : 07 67 49 26 13

Le Jess : 04 90 59 92 40

Le Misto : 04 90 50 33 64

Glacier Le Quillé : 04 90 50 18 18

Le Miramar : 04 90 56 01 32





Pass sanitaire requis selon les mesures préfectorales.



Image

Ne manquez pas les journées européennes du patrimoine à Miramas!

https://www.miramas.fr/actualites/journees-du-patrimoine-pour-tous

dernière mise à jour : 2021-09-03 par Office de Tourisme de Miramas Provence Tourisme / Office de Tourisme de MiramasProvence Tourisme / Office de Tourisme de Miramas