Journées européennes du patrimoine Martigues, 18 septembre 2021, Martigues.

Journées européennes du patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Divers lieux, voir programme Dans toute la ville

Martigues Bouches-du-Rhône

En 2021, les Journées européennes du patrimoine célèbrent le patrimoine inclusif et diversifié, à travers le thème commun du « Patrimoine pour Tous ».



La Ville de Martigues propose donc une (re)découverte de son histoire et de son patrimoine, à travers visites, ateliers, spectacles, proposés sur tout le territoire, dans le respect des recommandations sanitaires.



Programme du 18 septembre :

– De 10h à 12h et de 16h à 19h : Rétrospective au petit musée de Carro

– De 09h 12h30 et de 14h à 18h : Chasse au trésor à la Galerie de l’Histoire

– De 10h à 18h : Chasse au trésor à la Chapelle de l’Annonciade

– 09h30 : Visite du Fort-de-Bouc

– De 14h à 18h : Exposition “Alain Sauvan, Production et dépossessions” au Musée Ziem

– 14h : Randonnée découverte de la colline de Notre-Dame-des-Marins

– De 14h à 18h : Atelier “Cheminées dans la nuit” au musée Ziem

– 15h et 16h30 : Visite commentée au musée ziem

– 18h : Le patrimoine industriel martégal à la Médiathèque L. Aragon

– Exposition capture ton patrimoine électrique à la centrale EDF



Programme du 19 septembre :

– De 10h à 12h et de 16h à 19h : Rétrospective au petit musée de Carro

– De 09h 12h30 et de 14h à 18h : Chasse au trésor à la Galerie de l’Histoire

– De 10h à 18h : Chasse au trésor à la Chapelle de l’Annonciade

– De 10h à 12h et de 13h à 18h : Escape game au Théâtre des Salins

– 10h : Visite “Prière de toucher” à la Chapelle de l’Annonciade

– De 14h à 18h : Exposition “Alain Sauvan, Production et dépossessions” au Musée Ziem

– 14h : Randonnée découverte de la colline de Notre-Dame-des-Marins

– De 14h à 18h : Atelier “Cheminées dans la nuit” au musée Ziem

– 14h et 16h30 : Visite du Fort-de-Bouc

– 15h et 16h30 : Visite commentée au musée ziem

– Exposition capture ton patrimoine électrique à la centrale EDF

Cet événement s’annonce comme le rendez-vous des passionnés d’histoire, de culture locale (ou nationale), des artistes et des curieuses et curieux.

