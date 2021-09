Journées Européennes du Patrimoine Martailly-lès-Brancion, 18 septembre 2021, Martailly-lès-Brancion.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Château de Brancion Brancion

Martailly-lès-Brancion Saône-et-Loire Martailly-lès-Brancion

0 0 EUR A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez (re)découvrir le site de Brancion et sa forteresse médiévale. Le château et l’église seront ouverts tout le week-end.

En plus de la visite libre du château, vous pourrez profiter d’une visite guidée “les yeux fermés” samedi et dimanche à 14h et 16h. ATTENTION, réservation obligatoire pour les visites guidées.

Des documents de visite du village et de l’église seront également disponibles à l’accueil.

chateaudebrancion@gmail.com +33 3 85 32 19 70

