Journées Européennes du patrimoine – Marsanne

Marsanne

Journées Européennes du patrimoine – Marsanne Marsanne, 17 septembre 2022

2022-09-17 14:30:00 – 2022-09-17 16:00:00

Marsanne Drôme Pour les Journées Européennes du patrimoine, les amis du vieux Marsanne vous propose une présentation du dossier d’aménagement du prieuré Saint-Félix suivi de la visite des lieux. Vieux village Mairie de Marsanne Marsanne

