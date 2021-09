Marmande Marmande Lot-et-Garonne, Marmande Journées européennes du Patrimoine Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Journées européennes du Patrimoine Marmande, 19 septembre 2021, Marmande. Journées européennes du Patrimoine 2021-09-19 – 2021-09-19

Marmande Lot-et-Garonne Samedi 19 septembre : Café occitan de 10h30 à 12h terrasse du restaurant l’Ô à la bouche, jardin de la médiathèque.

-Animation Jeux traditionnels occitans (si beau temps) de 10h à 17h : quilles de 6, palet gascon, échasses, tir à la corde… sur la place Bernard Maury devant la médiathèque.

-Animation musique et chant avec le groupe des ATP (marché, jardin de la médiathèque).

dernière mise à jour : 2021-09-03

Lieu Marmande