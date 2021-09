Journées Européennes du Patrimoine Marmande, 18 septembre 2021, Marmande.

Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19

Marmande Lot-et-Garonne

-Samedi 18 septembre à 15h :

Découverte commentée : Histoire de l’Hôtel de Ville, « De l’Ancien Régime à la République ». (RV devant la Pomme d’Amour)

Dimanche 19 septembre à 15h :

Découverte commentée : Histoire d’une exclusion, les Cagots (RV place Courte-Oreille, face à la médiathèque).

-Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 18h :

Visites guidées de la chapelle Saint-Benoît, de la galerie d’art sacré et de la chapelle Caillade.

-Dimanche 19 septembre à 14h30 : Concert jazz : Duo Seva / Zimmermann à la chapelle Saint-Benoît.

Samedi 18 septembre à 14h et à 15h : Eglise Notre-Dame : Découverte de l’orgue Cavaillé-Coll par le professeur et les élèves du Conservatoire.

À 16h : Parvis de l’église Notre-Dame : Démonstration de danse contemporaine par les classes du Conservatoire, accompagnée par une partition électro composée par un élève du Conservatoire.

