Hastingues Hastingues Hastingues, Landes Journées Européennes du Patrimoine : Marché des artisans créateurs Hastingues Hastingues Catégories d’évènement: Hastingues

Landes

Journées Européennes du Patrimoine : Marché des artisans créateurs Hastingues, 18 septembre 2021, Hastingues. Journées Européennes du Patrimoine : Marché des artisans créateurs 2021-09-18 – 2021-09-18

Hastingues Landes Hastingues accueille son premier marché des artisans créateurs.

Plus de 25 artisans, créateurs ont été sélectionnés pour venir exposer leurs créations pour ce premier marché. Travail du bois et du fer, création de bijoux, broderie, sculpture, couture, poterie, travail du cuir, vannerie, photographie…

Le restaurant L’atelier du Carcoilh sera heureux de vous accueillir tout au long du marché, si vous souhaitez vous restaurer, pensez à réserver au 05 58 72 22 59. Hastingues accueille son premier marché des artisans créateurs.

Plus de 25 artisans, créateurs ont été sélectionnés pour venir exposer leurs créations pour ce premier marché. Travail du bois et du fer, création de bijoux, broderie, sculpture, couture, poterie, travail du cuir, vannerie, photographie Hastingues accueille son premier marché des artisans créateurs.

Plus de 25 artisans, créateurs ont été sélectionnés pour venir exposer leurs créations pour ce premier marché. Travail du bois et du fer, création de bijoux, broderie, sculpture, couture, poterie, travail du cuir, vannerie, photographie…

Le restaurant L’atelier du Carcoilh sera heureux de vous accueillir tout au long du marché, si vous souhaitez vous restaurer, pensez à réserver au 05 58 72 22 59. dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Hastingues, Landes Autres Lieu Hastingues Adresse Ville Hastingues lieuville 43.53454#-1.14869