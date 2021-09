Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MARCHÉ D’ART À L’ÉGLISE SAINT-EUSÈBE DE GENNES Gennes-Val-de-Loire Gennes-Val-de-Loire Catégories d’évènement: Gennes-Val-de-Loire

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MARCHÉ D’ART À L’ÉGLISE SAINT-EUSÈBE DE GENNES Gennes-Val-de-Loire, 18 septembre 2021, Gennes-Val-de-Loire. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MARCHÉ D’ART À L’ÉGLISE SAINT-EUSÈBE DE GENNES 2021-09-18 – 2021-09-18

Gennes-Val-de-Loire Maine-et-Loire Visible de loin, l’église Saint-Eusèbe est perchée à plus de 41 m au-dessus du fleuve. Désaffecté depuis la Révolution française, le site est restauré et offre un panorama exceptionnel sur la Loire.

Exposition des artisans d’art présent au marché que vous pourrez retrouver dans la nef de l’église.

Concert gratuit à 20h pour clôturer le marché Marché d’artisans d’Art peintres, dessinateurs, illustrateurs ou encore potiers sont à découvrir à proximité de l’église Saint-Eusèbe. Concert gratuit à 20h pour clôturer le marché. Visible de loin, l’église Saint-Eusèbe est perchée à plus de 41 m au-dessus du fleuve. Désaffecté depuis la Révolution française, le site est restauré et offre un panorama exceptionnel sur la Loire.

