Turquant Turquant Maine-et-Loire, Turquant JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAQUETTE DE LA RUE CHÂTEAU-GAILLARD Turquant Turquant Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Turquant

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAQUETTE DE LA RUE CHÂTEAU-GAILLARD Turquant, 18 septembre 2021, Turquant. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAQUETTE DE LA RUE CHÂTEAU-GAILLARD 2021-09-18 – 2021-09-18

Turquant Maine-et-Loire Découvrez Turquant à travers une collection de photos. Jean Charles Mignot vous présente sa maquette en terre représentant de manière naïve l’architecture des caves et maisons à travers les siècles de la rue Château-Gaillard. Découvrez Turquant à travers une collection de photos. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Turquant Autres Lieu Turquant Adresse Ville Turquant lieuville 47.22412#0.02708