Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Journées Européennes du Patrimoine – Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons Écretteville-lès-Baons Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons

Seine-Maritime

Journées Européennes du Patrimoine – Manoir du Catel Écretteville-lès-Baons, 18 septembre 2021, Écretteville-lès-Baons. Journées Européennes du Patrimoine – Manoir du Catel 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 17:30:00

Écretteville-lès-Baons Seine-Maritime Écretteville-lès-Baons Samedi : Visites guidées de 10h à 13h puis de 14h30 à 17h30.

Dimanche : Visites guidées de 14h30 à 17h30 + Spectacle à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Flaubert “La légende de Saint-Julien l’Hospitalier” (1ère représentation de 16h à 17h / 2ème représentation de 17h30 à 18h30).

Pass sanitaire obligatoire. Samedi : Visites guidées de 10h à 13h puis de 14h30 à 17h30.

Dimanche : Visites guidées de 14h30 à 17h30 + Spectacle à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Flaubert “La légende de Saint-Julien l’Hospitalier” (1ère représentation de 16h à… +33 6 10 21 33 14 Samedi : Visites guidées de 10h à 13h puis de 14h30 à 17h30.

Dimanche : Visites guidées de 14h30 à 17h30 + Spectacle à l’occasion du Bicentenaire de la naissance de Flaubert “La légende de Saint-Julien l’Hospitalier” (1ère représentation de 16h à 17h / 2ème représentation de 17h30 à 18h30).

Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Écretteville-lès-Baons, Seine-Maritime Autres Lieu Écretteville-lès-Baons Adresse Ville Écretteville-lès-Baons lieuville 49.62476#0.68762