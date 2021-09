Pervenchères Pervenchères Orne, Pervenchères Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de Vauvineux Pervenchères Pervenchères Catégories d’évènement: Orne

Pervenchères

Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de Vauvineux Pervenchères, 18 septembre 2021, Pervenchères. Journées Européennes du Patrimoine – Manoir de Vauvineux 2021-09-18 – 2021-09-19

Pervenchères Orne Pervenchères Visite libre ou commentée des extérieurs du manoir et de la chapelle mitoyenne (XVIème siècle).

Exposition dans la chapelle sur les travaux de restauration, l’histoire du site et sur l’épopée des normands en Italie du Sud. Point de vue remarquable. Visite libre ou commentée des extérieurs du manoir et de la chapelle mitoyenne (XVIème siècle).

Exposition dans la chapelle sur les travaux de restauration, l’histoire du site et sur l’épopée des normands en Italie du Sud. Point de vue remarquable. +33 2 33 25 68 38 Visite libre ou commentée des extérieurs du manoir et de la chapelle mitoyenne (XVIème siècle).

Exposition dans la chapelle sur les travaux de restauration, l’histoire du site et sur l’épopée des normands en Italie du Sud. Point de vue remarquable. dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Orne, Pervenchères Autres Lieu Pervenchères Adresse Ville Pervenchères lieuville 48.44229#0.41464