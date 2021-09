Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE LA RIPAILLE Bellevigne-les-Châteaux Bellevigne-les-Châteaux Catégories d’évènement: Bellevigne-les-Châteaux

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE LA RIPAILLE Bellevigne-les-Châteaux, 18 septembre 2021, Bellevigne-les-Châteaux.

Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire Visite libre des extérieurs de ce manoir construit au 15e siècle. On peut voir un escalier hors-œuvre qui dessert les étages. Un pigeonnier du 17e siècle complète l’ensemble. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

