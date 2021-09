Tuffalun Tuffalun Maine-et-Loire, Tuffalun JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE LA PETITE FÉLONIÈRE Tuffalun Tuffalun Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE LA PETITE FÉLONIÈRE 2021-09-19 – 2021-09-19 Louerre 4, rue Eugène Bonnemère

Tuffalun Maine-et-Loire Tuffalun Ancienne ferme du manoir de la Félonière. Visite guidée et commentée par les propriétaires. mairie@tuffalun.fr +33 2 41 59 30 58 http://www.tuffalun.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-13 par

