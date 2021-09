Journées Européennes du Patrimoine > Manoir de Dur-Ecu La Hague, 18 septembre 2021, La Hague.

Journées Européennes du Patrimoine > Manoir de Dur-Ecu 2021-09-18 – 2021-09-19 Urville-Nacqueville Manoir de Dur-Ecu

La Hague Manche La Hague

Manoir du XVIe siècle construit sur des fondations plus anciennes. Ouverture exceptionnelle de la “Grande salle” , avec respect des règles anti-Covid-19 en vigueur. Visite du pigeonnier. Animation par des guides en costumes d’époque qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600. Qu’est-ce qu’un manoir et pourquoi en construire un face à la mer, ce qui est rarissime ? Tout cela ainsi que l’histoire et les détails architecturaux n’auront plus de secrets pour vous.

Visite libre de 11h à 13h et de 14h à 19h, samedi et dimanche, sans réservation.

Visite commentée toutes les vingt minutes, sans réservation, de 11h à 13h et de 14h à 19h, samedi et

dimanche.

Pass sanitaire exigé.

Pique-nique possible sur place après visite.

Manoir du XVIe siècle construit sur des fondations plus anciennes. Ouverture exceptionnelle de la “Grande salle” , avec respect des règles anti-Covid-19 en vigueur. Visite du pigeonnier. Animation par des guides en costumes d’époque qui incarneront…

visites@durecu.com https://www.durecu.com/

Manoir du XVIe siècle construit sur des fondations plus anciennes. Ouverture exceptionnelle de la “Grande salle” , avec respect des règles anti-Covid-19 en vigueur. Visite du pigeonnier. Animation par des guides en costumes d’époque qui incarneront les propriétaires du manoir en 1600. Qu’est-ce qu’un manoir et pourquoi en construire un face à la mer, ce qui est rarissime ? Tout cela ainsi que l’histoire et les détails architecturaux n’auront plus de secrets pour vous.

Visite libre de 11h à 13h et de 14h à 19h, samedi et dimanche, sans réservation.

Visite commentée toutes les vingt minutes, sans réservation, de 11h à 13h et de 14h à 19h, samedi et

dimanche.

Pass sanitaire exigé.

Pique-nique possible sur place après visite.

dernière mise à jour : 2021-09-10 par CDT Manche