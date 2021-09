Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE CHATELAISON Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

Maine-et-Loire

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE CHATELAISON Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MANOIR DE CHATELAISON 2021-09-18 – 2021-09-18 Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de Chatelaison

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Venez à la rencontre du propriétaire des lieux lors d’une visite des jardins de ce manoir du 15e siècle. Les jardins contemporains se découvrent en 27 étapes, chacune évoquant une histoire ou un type de jardin. papiou@wanadoo.fr +33 6 60 70 50 77 dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Doué-en-Anjou Adresse Saint-Georges-sur-Layon 45 rue de Chatelaison Ville Doué-en-Anjou lieuville 47.20073#-0.3744