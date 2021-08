Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage, Drôme Journées Européennes du Patrimoine : Maison Pascalis – Les Pognes de Romans Bourg-de-Péage Bourg-de-Péage Catégories d’évènement: Bourg-de-Péage

Bourg-de-Péage Drôme Découverte de la Pogne de Romans : visite de notre fabrication, film et dégustations de nos spécialités. +33 4 75 79 20 86 https://www.pascalis.com/ dernière mise à jour : 2021-08-25 par

