JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON NATALE DE JEANNE D’ARC Domrémy-la-Pucelle, 18 septembre 2021, Domrémy-la-Pucelle.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON NATALE DE JEANNE D’ARC 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison Natale de Jeanne d’Arc 2 rue de la Basilique

Domrémy-la-Pucelle Vosges Domrémy-la-Pucelle

Venez visiter la maison natale de Jeanne d’Arc, lieu intime et là où tout a commencé… A travers le nouveau parcours du centre d’interprétation, découvrez les multiples facettes des Jeanne – d’abord fillette, humble paysane au destin hors du commun, qui bouta en partie les Anglais hors de France.

Au programme :

Siestes musicales

Le petit jardin, attenant à la maison natale de Jeanne d’Arc, invite à une pause impromptue.

Au programme : une évocation libre du lieu et de l’époque médiévale, à travers des genres musicaux très divers.

Prenez un casque, un transat, et laissez-vous porter par ces mélodies en plein-air !

Dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30

Histoires au bord du lavoir – Visite contée par Amélie Armao

Dans un lieu hors du temps, se racontent des histoires de ce qu’on ne voit pas ou de ce qu’on ne voit plus : des histoires de vie, des histoires de silhouettes. Les lavoirs ont toujours été des lieux de rassemblement : pour travailler, discuter, se retrouver ou se cacher.

Les histoires se mêlent aux témoignages collectés dans le village de Domremy. La parole des anciens et l’imaginaire des plus jeunes viennent enrichir et colorer le spectacle.

Dimanche à 17h au départ du site de la maison natale

Visite du nouveau parcours

Cette 38ème édition des Journées européennes du patrimoine sera l’occasion de découvrir, pendant deux jours, le nouveau parcours de visite du site de la maison natale de Jeanne d’Arc.

Samedi et dimanche de 9h30 à 13h et de 14h à 18h

sitededomremy@vosges.fr +33 3 29 06 95 86

©Conseil Départemental des Vosges

dernière mise à jour : 2021-09-07 par OT DE L’OUEST DES VOSGES