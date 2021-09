Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON LOUIS DE GRENELLE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Situées à 12 mètres sous terre en plein cœur de Saumur, la Maison Louis de Grenelle élabore depuis 1859, dans la plus pure tradition, des Crémant de Loire et Saumur Brut. Vous découvrirez, dans cette ancienne carrière de tuffeaux creusée au XVème siècle, les secrets de la Méthode Traditionnelle. La Maison Louis de Grenelle élabore ses vins de fines bulles dans des caves en tuffeau situées sous la ville de Saumur. Visites guidées suivies d'une dégustation. contact@louisdegrenelle.fr +33 2 41 50 23 21 https://www.louisdegrenelle.fr/

