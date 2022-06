Journées européennes du patrimoine : Maison Long Hagetaubin Hagetaubin Catégories d’évènement: Hagetaubin

2022-09-18 09:00:00 – 2022-09-18 18:30:00

Journées européennes du patrimoine : Maison Long
100 chemin de Long Maison Long
Hagetaubin
Pyrénées-Atlantiques
15 EUR

Visite guidée d'une ferme du XVIIIe siècle. Laissez vous guider pour découvrir l'intérieur et l'extérieur de ce bâti rural. Venez découvrir l'historique de la maison en suivant les guides. Ils vous feront profiter du mobilier béarnais des bâtiments annexes, l'étable de l'époque, et du jardin dans son enceinte en murs de galets. Vous pourrez également consommer un repas sur place !

+33 6 74 89 61 24

M. Costedoat

