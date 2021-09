Le Creusot Le Creusot Le Creusot, Saône-et-Loire Journées européennes du patrimoine – Maison du Patrimoine Le Creusot Le Creusot Catégories d’évènement: Le Creusot

Saône-et-Loire

Journées européennes du patrimoine – Maison du Patrimoine Le Creusot, 18 septembre 2021, Le Creusot. Journées européennes du patrimoine – Maison du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison du patrimoine 16, rue des Colonies

Le Creusot Saône-et-Loire EUR Le petit patrimoine modeste : exposition d’objets usuels du quotidien, à la ville et à la maison, d’hier et d’aujourd’hui. Jeu-concours (trouver l’utilisation d’un objet), livres des Nouvelles Éditions du Creusot à gagner.

Gratuit. editions.creusot@gmail.com +33 3 58 41 68 14 Le petit patrimoine modeste : exposition d’objets usuels du quotidien, à la ville et à la maison, d’hier et d’aujourd’hui. Jeu-concours (trouver l’utilisation d’un objet), livres des Nouvelles Éditions du Creusot à gagner.

Gratuit. dernière mise à jour : 2021-09-03 par

Détails Catégories d’évènement: Le Creusot, Saône-et-Loire Autres Lieu Le Creusot Adresse Maison du patrimoine 16, rue des Colonies Ville Le Creusot lieuville 46.80213#4.4554