Journées Européennes du Patrimoine – Maison du Fer 2021-09-19 14:30:00 – 2021-09-19 18:00:00 Maison du Fer Le Bourg
Dompierre Orne

Visites libres de la Maison du Fer de Dompierre et de l'exposition de photos "Orné de Fonte", Dernier acte métallurgique en pays normand », réalisée en partenariat avec les Archives Départementales.
contact@lesavoiretlefer.fr +33 2 33 38 03 25

