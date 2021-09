Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON DES ANGES Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Cet hôtel particulier, inscrit aux Monuments Historiques en 1926, date du 15e siècle pour sa partie droite et possède une façade élevée à la fin du 17e siècle dans le style baroque. Vue de l'extérieur. Certains des petits angelots sculptés sur les frontons de fenêtres arborent à leur cou un chapelet rappelant l'activité patenôtrière du quartier. A la fin du 18e siècle, cet hôtel particulier est la demeure de Claude-Thomas Desmé du Buisson, dernier sénéchal de Saumur, royaliste et fortement hostile à la Révolution. Ironiquement, à sa mort, sa maison devient le siège du Comité de Surveillance et Révolutionnaire de la section de la Fraternité de Saumur.

