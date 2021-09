Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON DE LA REINE DE SICILE Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON DE LA REINE DE SICILE Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – MAISON DE LA REINE DE SICILE 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire Présentation historique de Ce logis abrita jusqu’en 2021 le campus saumurois de l’université d’Angers. Aujourd’hui, la fondation ANAKO projette d’y présenter des expositions temporaires et un cycle de projections débats et conférences. Visites guidées de cette demeure contemporaine de la Maison du Roi qui tient son nom de Yolande d’Aragon, surnommée la reine de Sicile puis présentation du projet ANAKO, durée 1h. villearthistoire@ville-saumur.fr +33 2 41 83 30 00 https://www.ville-saumur.fr/ Présentation historique de Ce logis abrita jusqu’en 2021 le campus saumurois de l’université d’Angers. Aujourd’hui, la fondation ANAKO projette d’y présenter des expositions temporaires et un cycle de projections débats et conférences. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.26421#-0.07073