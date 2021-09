Voingt Voingt Puy-de-Dôme, Voingt Journées Européennes du Patrimoine – Maison Archéologique des Combrailles Voingt Voingt Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Journées Européennes du Patrimoine – Maison Archéologique des Combrailles 2021-09-18 – 2021-09-19 Maison Archéologique des Combrailles Le Bourg
Voingt Puy-de-Dôme

Voingt Puy-de-Dôme Voingt Une exposition temporaire événement “Trésors Lapidaires des Combrailles” dans un musée de découverte archéologique. contact@ccvcommunaute.fr +33 4 73 79 70 70 dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d'évènement: Puy-de-Dôme, Voingt
Lieu Voingt Adresse Maison Archéologique des Combrailles Le Bourg