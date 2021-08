Journées européennes du Patrimoine Mairie de Colomiers, 18 septembre 2021, Colomiers.

VISITE – DECOUVERTE DU PAVILLON BLANC Samedi 18 à 11h et 15h Découvrez le Pavillon Blanc Henri-Molina, ses coulisses et son architecture, accompagnés par un membre de l’équipe. Visite des expositions en cours et des réserves du Fonds municipal d’art contemporain au programme ! Entrée libre | tout public | sur inscription MAIS QU’EST CE QUI REND LA VILLE PAVILLONNAIRE SI DESIRABLE ? RENCONTRE AVEC HORTENSE SOICHET, photographe ET LIONEL ROUGE, urbaniste-géographe Samedi 18 septembre à 16h La France est pavillonnaire. Quelle que soit la perspective choisie, l’habitat individuel domine… mais qu’est ce qui fait la ville pavillonnaire si désirable ? Les deux auteurs urbaniste-géographe et photographe présentent une démarche de résidence à la fois sociologique et artistique qui s’invite à Colomiers. De la rencontre avec des habitants, ils testent l’hypothèse du ré-enchantement des premiers habitats pavillonnaires. Cette résidence est soutenue par Fondation Leroy Merlin Source et l’ADEME, menée en partenariat avec la Ville de Colomiers. Entrée libre | tout public STAND DE DEMONSTRATION « LE PAVILLON ET SON FABLAB » Samedi 18 septembre 10h – 18h Découvrez les outils numériques du fablab du Pavillon (plotter, imprimante 3D, brodeuse numérique), leurs multiples usages, les modalités d’accès à ces ressources et à toutes les activités du Pavillon Blanc Henri Molina. Entrée libre | Tout public | Place Joseph-Verseille | à l’occasion de la fête des bons plans.

Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers



