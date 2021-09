Journées européennes du patrimoine : M.I.C.A.D.O Monbahus (Musée Institution Collective Artisanale Divers Objets) Monbahus, 18 septembre 2021, Monbahus.

Journées européennes du patrimoine : M.I.C.A.D.O Monbahus (Musée Institution Collective Artisanale Divers Objets) 2021-09-18 – 2021-09-19 Salles associatives Rue du Fort

Monbahus Lot-et-Garonne

Ce musée, tenu par une poignée de passionnés, est riche d’une collection de plus de 1 400 objets et outils anciens… une véritable mine d’or historique sur les métiers agricoles, sur l’artisanat et notre passé. Le musée illustre parfaitement la vie agricole de nos campagnes et les explications données par Ange, votre guide à la connaissance débordante, permettent de mieux comprendre et/ou de découvrir le quotidien de nos anciens, grands-parents cultivateurs qui travaillaient à la ferme. Ce musée associatif offre un magnifique regard sur notre mémoire.

Visite de 9h à 17h

+33 5 53 01 75 59

©OTCB – Charles Bazillais

dernière mise à jour : 2021-09-09 par