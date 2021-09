Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Journées Européennes du Patrimoine Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Journées Européennes du Patrimoine Luz-Saint-Sauveur, 18 septembre 2021, Luz-Saint-Sauveur. Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 – 2021-09-19 SAMEDI : Office de Tourisme DIMANCHE : Eglise des Templiers LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur SAMEDI 18 SEPTEMBRE : “LUZ et ses demeures” De tradition montagnarde ou d’influence thermale, l’architecture et les décors sont des signes remarquables. Deux propriétés vous ouvrent leur cour. Visite avec la guide conférencière Brigitte Bellocq.

RDV 15H devant l’Office de Tourisme.

Inscription Office de Tourisme, 30 personnes maxi. Gratuit. DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : Balade contée avec Sophie Barrère. A la découverte des secrets et légendes de Luz.

Rêve de trésor des Templiers, promesse de fée des lavoirs, soupir d’amoureux face au Château Sainte Marie… Plongez dans l’imaginaire luzéen ! RDV 16H devant l’église des Templiers.

ot@luz.org +33 5 62 92 30 30

