Journées Européennes du Patrimoine 2021-09-18 14:30:00 – 2021-09-18 18:00:00 Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE

Longny les Villages Orne Longny les Villages Le moulin de Rainville vous propose des visites libres et des visites commentées. Exposition d'art populaire. Outils et produits de la Forge de Longny au Perche. adm61@orange.fr +33 6 72 78 34 21 http://www.lemoulinderainville.com/ dernière mise à jour : 2021-08-21

Adresse Moulin de Rainville LONGNY AU PERCHE Ville Longny les Villages