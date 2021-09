Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LOIRE TERRE DE FEU Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur Maine-et-Loire Accès par le parking des Récollets (5, avenue Courtiller) pour les personnes à mobilité réduites. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Accès libre. Exposition des pièces en céramique réalisées par les adhérents. Accès par le parking des Récollets (5, avenue Courtiller) pour les personnes à mobilité réduites. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Accès libre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

