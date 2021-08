Lichtenberg Lichtenberg Bas-Rhin, Lichtenberg Journées européennes du patrimoine Lichtenberg Lichtenberg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Lichtenberg Bas-Rhin Lichtenberg 0 EUR Visite libre du château et des expositions « Licht’en briques » et « Mémoires de guerre dans les casemates » Visite immersive ADT Le rêve d’Icare : A l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé dans un transat, les visiteurs pourront découvrir en direct les différentes perspectives du château et de son environnement capté par un drone. +33 3 88 89 98 72 Visite libre du château et des expositions « Licht’en briques » et « Mémoires de guerre dans les casemates » dernière mise à jour : 2021-08-21 par Office de tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre

