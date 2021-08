Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes du Patrimoine : L’Hôtel de Ville Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes du Patrimoine : L'Hôtel de Ville
2021-09-19

Valence Drôme Construit à la fin du XIXe siècle, l’hôtel de ville de Valence est un bel exemple de palais républicain de type IIIe République. dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Valence
Drôme