Journées européennes du Patrimoine : l’excellence des savoir-faire des Compagnons Musée de la Seine-et-Marne, 18 septembre 2021, Saint-Cyr-sur-Morin.

Le Musée de la Seine-et-Marne proposera des démonstrations en continu des techniques des Compagnons de la Fédération Compagnonnique d’Île de France. Ils vous feront découvrir tout au long de ces journées leurs métiers, fruit de longues années d’apprentissage. Vous pourrez échanger directement avec eux sur la spécificité de leur formation sur le Tour de France. Artisans de bouche et du bois seront à l’honneur pour vous montrer leurs savoir-faire : Démonstration de sculpteurs sur bois le samedi et le dimanche Démonstration de menuisiers le dimanche Démonstration d’ébénistes le dimanche Démonstration de charpentiers (à préciser) Démonstration de boulangers et pâtissiers (à préciser) Démonstration de décor artistique de boulangerie (à préciser) Démonstration de couvreurs le samedi De manière concomitante, en continu sauf à l’heure du déjeuner et selon indications.

Entrée libre et gratuite, dans le respect des gestes barrière et des restrictions imposées en raison de la crise sanitaire au moment de l’événement.

Musée de la Seine-et-Marne 17, Avenue de la Ferté-sous-Jouarre Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



