Valence Valence Drôme, Valence Journées Européennes du Patrimoine : L’évéché de Valence après sa rénovation “du tribunal à l’évéché” Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Journées Européennes du Patrimoine : L’évéché de Valence après sa rénovation “du tribunal à l’évéché” Valence, 18 septembre 2021, Valence. Journées Européennes du Patrimoine : L’évéché de Valence après sa rénovation “du tribunal à l’évéché” 2021-09-18 – 2021-09-19

Valence Drôme Visites de l’oratoire (art sacré contemporain) avec les reliques des saints fondateurs de l’Église à Valence. Évocation historique du Présidial et de l’évêché (depuis 1905, bâtiment rénové). Évocation de Louis Mandrin (1755) dans les cachots de l’évêché. secretariat.vicairegeneral@valence.cef.fr dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Ville Valence lieuville 44.93206#4.88975