Journées Européennes du Patrimoine – Les vestiges engloutis – Ciboure, 18 septembre 2021, Ciboure.

Journées Européennes du Patrimoine – Les vestiges engloutis – 2021-09-18 09:00:00 – 2021-09-18

Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Archéologie à pied, avec masque – palmes- tuba, ou en plongée. Seuls quelques privilégiés le savent : il existe un site archéologique immergé dans la baie de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure. Enfilez combinaison, masque, palmes et tuba et immergez-vous dans l’histoire de la baie à la recherche d’éléments archéologiques, en compagnie du responsable scientifique du projet Urpeko ondarea.

– Encadrement scientifique : David Alonso

Vega, historien-archéologue sous-marin

– Encadrement sportif : Tech-Océan

Tout public / + de 8 ans, pour les plongeurs diplôme niveau 1 et plus.

Gratuit – Inscription préalable obligatoire auprès de Tech-Océan, 06 16 36 11 76.

+33 6 16 36 11 76

