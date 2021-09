Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou, Maine-et-Loire JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES TROGLOS DE LA SABLIÈRE Doué-en-Anjou Doué-en-Anjou Catégories d’évènement: Doué-en-Anjou

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES TROGLOS DE LA SABLIÈRE Doué-en-Anjou, 18 septembre 2021, Doué-en-Anjou. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES TROGLOS DE LA SABLIÈRE 2021-09-18 – 2021-09-18 Doué-La-Fontaine 16 rue Petite Riffaudière

Doué-en-Anjou Maine-et-Loire Vous découvrirez une carrière d’extraction de falun, une habitation troglodytique, un ancien bistrot troglo, des souterrains refuges ainsi qu’une exposition complète de fossiles retrouvés dans le falun et le tuffeau (dents de requin, oursin, ammonites…).

Visite guidée de cet espace troglodytique où se mêlent les bas-reliefs sculptés dans la roche et les histoires du lieux avec des témoignages et des anecdotes. Départ des visites à 14h30, 15h30, 16h30 et 17h30. contact@histoirederose.com +33 2 41 59 96 83 http://www.les-troglos-de-la-sabliere.com/

dernière mise à jour : 2021-09-13 par

