Aubenton Aubenton Aisne, Aubenton Journées Européennes du Patrimoine : les souterrains Aubenton Aubenton Catégories d’évènement: Aisne

Aubenton

Journées Européennes du Patrimoine : les souterrains Aubenton, 18 septembre 2021, Aubenton. Journées Européennes du Patrimoine : les souterrains 2021-09-18 – 2021-09-19

Aubenton Aisne Aubenton De l’immense réseau reliant, sous terre, l’église à toutes les maisons voisines, voire plus, il ne reste qu’une petite partie ayant échappé aux effondrements, aux obstructions volontaires.

Visite : sans réservation de 9h à 18h mais par groupes accompagnés avec attente à l’entrée, dans la cour située derrière la mairie. Attention : escaliers de 15 puis 27 marches potentiellement glissantes. De l’immense réseau reliant, sous terre, l’église à toutes les maisons voisines, voire plus, il ne reste qu’une petite partie ayant échappé aux effondrements, aux obstructions volontaires.

Visite : sans réservation de 9h à 18h mais par groupes accompagnés avec attente à l’entrée, dans la cour située derrière la mairie. Attention : escaliers de 15 puis 27 marches potentiellement glissantes. +33 3 23 97 70 22 De l’immense réseau reliant, sous terre, l’église à toutes les maisons voisines, voire plus, il ne reste qu’une petite partie ayant échappé aux effondrements, aux obstructions volontaires.

Visite : sans réservation de 9h à 18h mais par groupes accompagnés avec attente à l’entrée, dans la cour située derrière la mairie. Attention : escaliers de 15 puis 27 marches potentiellement glissantes. OT du Pays de Thiérache dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Aubenton Autres Lieu Aubenton Adresse Ville Aubenton lieuville 49.83693#4.2045