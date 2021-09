Saint-Hilaire-la-Croix Saint-Hilaire-la-Croix Puy-de-Dôme, Saint-Hilaire-la-Croix Journées Européennes du Patrimoine – Les Rochers de Rufino, parc de sculptures Saint-Hilaire-la-Croix Saint-Hilaire-la-Croix Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Saint-Hilaire-la-Croix

Journées Européennes du Patrimoine – Les Rochers de Rufino, parc de sculptures Saint-Hilaire-la-Croix, 18 septembre 2021, Saint-Hilaire-la-Croix. Journées Européennes du Patrimoine – Les Rochers de Rufino, parc de sculptures 2021-09-18 – 2021-09-19 Parc en pleine nature Chemin moulin Morel

Saint-Hilaire-la-Croix Puy-de-Dôme Saint-Hilaire-la-Croix EUR 2 Venez découvrir les sculptures de Rufino, taillées directement dans la roche sur la thématique de la Tolérance. Port du masque en présence d’autres personnes. lesrochersderufino@gmail.com +33 6 50 45 17 02 https://lesrochersderufino.wixsite.com/sculpteur-63440 dernière mise à jour : 2021-09-09 par

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Saint-Hilaire-la-Croix Autres Lieu Saint-Hilaire-la-Croix Adresse Parc en pleine nature Chemin moulin Morel Ville Saint-Hilaire-la-Croix lieuville 46.02372#3.06032