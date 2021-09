JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES MAISONS TROGLODYTES DE FORGES Dénezé-sous-Doué, 18 septembre 2021, Dénezé-sous-Doué.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES MAISONS TROGLODYTES DE FORGES 2021-09-18 – 2021-09-18

Dénezé-sous-Doué Maine-et-Loire Dénezé-sous-Doué

C’est en marchant sur le toit des maisons, parmi les arbres, les cheminées et les animaux, que vous débuterez la visite de ce hameau troglodytique des XVIIIe et XIXe siècles : sa basse-cour, ses deux cours d’habitation et ses nombreuses pièces authentiques de la vie rurale paysanne. Une plongée dans le secret du patrimoine douessin qui ravira petits et grands.

Cet ancien corps de ferme troglodytique, caractéristique du Douessin, vous ouvre ses portes pour partir à la découverte d’un lieu typique où évoluent les animaux de la ferme.

contact@maisonstroglo.com +33 2 41 59 00 32 http://www.maisonstroglo.com/

