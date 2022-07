Journées Européennes du Patrimoine – Les larris de Mers-les-Bains en chantier, 17 septembre 2022, .

Journées Européennes du Patrimoine – Les larris de Mers-les-Bains en chantier



2022-09-17 09:30:00 – 2022-09-18 12:30:00

Sur les larris de Mers-les-Bains, profitez du paysage littoral et venez nous aider à préserver les pelouses sèches calcaires.

Au programme : débroussaillement et fauche, exportation de ce qui a été coupé… Tout cela dans la convivialité, la pédagogie et la bonne humeur !

Le chantier nature se déroule sur les 2 journées de samedi et dimanche. Possibilité de participer à l’une ou à l’autre des journées, ou mieux : les 2 !

Prévoir votre pique-nique du samedi midi et des vêtements adaptés.

Un hébergement en gîte, pris en charge par le Conservatoire, sera possible pour celles et ceux qui participent aux 2 journées et souhaitent profiter de la côte.

Les repas collectifs du samedi soir et du dimanche midi seront également pris en charge par le Conservatoire.

Alors n’hésitez plus et inscrivez-vous

©Pixabay – 2022

dernière mise à jour : 2022-07-02 par