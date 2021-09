Saumur Saumur Maine-et-Loire, Saumur JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES JARDINS DU PUYGIRAULT Saumur Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Saumur

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES JARDINS DU PUYGIRAULT Saumur, 18 septembre 2021, Saumur. JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES JARDINS DU PUYGIRAULT 2021-09-18 – 2021-09-18

Saumur Maine-et-Loire 8 8 EUR Dans un site classé par la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin en jardin. De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin médicinal au potager médiéval, du jardin de contentement au jardin intérieur, découvrez 14 espaces de plaisir qui retracent l’évolution des potagers depuis que les Hommes cultivent la terre. Ces jardins vous permettent de découvrir en 14 étapes l’histoire des jardins potagers, en passant par le jardin médicinal jusqu’au jardin médiéval. Visite libre. infos@troglonature.com +33 2 41 53 95 62 https://www.jardins-du-puygirault.com/ Dans un site classé par la Fondation du Patrimoine, promenez-vous de jardin en jardin. De l’aire de cueillette au jardin antique, du jardin médicinal au potager médiéval, du jardin de contentement au jardin intérieur, découvrez 14 espaces de plaisir qui retracent l’évolution des potagers depuis que les Hommes cultivent la terre. dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Saumur Autres Lieu Saumur Adresse Ville Saumur lieuville 47.28512#-0.1264