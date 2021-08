Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont, Meuse JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE | LES FORTIFICATIONS Fleury-devant-Douaumont Fleury-devant-Douaumont Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont

Fleury-devant-Douaumont Meuse Fleury-devant-Douaumont Meuse 0 EUR À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le Mémorial de Verdun propose un éclairage multiple sur le thème des fortifications de Verdun, à travers une journée pédagogique pour les scolaires, une conférence, une visite guidée de son exposition temporaire et un spectacle grand public sur trois sites phares du champ de bataille (Mémorial de Verdun, fort de Douaumont et ouvrage de Froideterre).

Retrouvez toutes les informations sur www.memorial-verdun.fr evenement@memorial-verdun.fr +33 3 29 88 19 16 http://www.memorial-verdun.fr/ © Mémorial de Verdun dernière mise à jour : 2021-08-05 par OT GRAND VERDUN

Détails Catégories d’évènement: Fleury-devant-Douaumont, Meuse Autres Lieu Fleury-devant-Douaumont Adresse Ville Fleury-devant-Douaumont lieuville 49.19494#5.43365