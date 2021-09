JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LES COMMERCES, LES ARTISANS ET LES PETITS METIERS Montrevault-sur-Èvre, 19 septembre 2021, Montrevault-sur-Èvre.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE : LES COMMERCES, LES ARTISANS ET LES PETITS METIERS 2021-09-19 – 2021-09-19 LA SALLE-ET-CHAPELLE-AUBRY Kiosque

Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire Montrevault-sur-Èvre

“les COMMERCES, les ARTISANS et les PETITS METIERS” au bourg de la Chapelle-Aubry au XIXème et XXème siècle.

Pour cette journée patrimoniale exceptionnelle, la commission Histoire(S) a, depuis quelques mois, répertoriée quelques 35 lieux sur le bourg historique de la Chapelle-Aubry.

Un circuit de visite fléché et avec des panneaux explicatifs seront déployés devant chaque maison qui hébergeait autrefois un cordonnier, des cafés, un forgeron, un boulanger, une épicerie, un coiffeur, un barbier, une couturière….etc …etc..

Bref, toute l’activité qui existait autrefois en local dans nos bourgs et qui a désormais quasiment disparu ou du moins bien

évolué !

Il est aujourd’hui surprenant de réaliser combien d’artisans et de petits commerces existaient dans nos bourgs par le passé et faisaient la vie et l’animation de nos villages !

VENEZ NOMBREUX et rendez vous au kiosque qui sera sur la place de l’église de la Chapelle-Aubry pour découvrir ce circuit de visite qui sera en place uniquement le dimanche après-midi 19 septembre de 14 à 19 h en visite libre ou soit en visite partielle commentée à 15 et 17 h.

A l'occasion des JEP 2021, La Scala vous donnent rendez vous à La-Salle-et-Chapelle-Aubry pour une decouverte patrimoniale inédite

damienetblandine.vieau@sfr.fr +33 6 22 67 02 11

