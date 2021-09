JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES CAVES DE MARSON Rou-Marson, 18 septembre 2021, Rou-Marson.

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE – LES CAVES DE MARSON 2021-09-18 – 2021-09-18

Rou-Marson Maine-et-Loire

Le site compte 3 caves : la cave four avec un four d’époque tout en tuffeau, la cave jardin et la cave fruitier qui servait également de chapelle au 14e siècle.

Il y a 44 ans, Françoise Joly acheta la propriété, la maison et les caves. Elle a fait revivre ce four en 1978 en invitant tout le village. Ce fût le début du premier restaurant de fouées en caves.

Tout d’abord exploitées pour l’extraction du tuffeau, les caves ont par la suite servi d’habitations. Le château privé, datant du 19e siècle, possède des fondations d’un château féodal du 10e siècle. Visite libre.

+33 2 41 50 50 05 https://cavesdemarson.com/

Le site compte 3 caves : la cave four avec un four d’époque tout en tuffeau, la cave jardin et la cave fruitier qui servait également de chapelle au 14e siècle.

Il y a 44 ans, Françoise Joly acheta la propriété, la maison et les caves. Elle a fait revivre ce four en 1978 en invitant tout le village. Ce fût le début du premier restaurant de fouées en caves.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par