Journées européennes du patrimoine – L'Embarcadère Montceau-les-Mines Catégories d'évènement: Montceau-les-Mines

Saône-et-Loire

Journées européennes du patrimoine – L’Embarcadère Montceau-les-Mines, 18 septembre 2021, Montceau-les-Mines. Journées européennes du patrimoine – L’Embarcadère 2021-09-18 – 2021-09-18 Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère

Montceau-les-Mines Saône-et-Loire Montceau-les-Mines EUR L’équipe de l’Embarcadère propose de faire découvrir cet équipement culturel : son fonctionnement, les métiers du spectacle, ses secrets… de la billetterie à la fosse d’orchestre située sous la scène en passant par la galerie d’exposition.

Sur réservation. dernière mise à jour : 2021-09-01 par

Détails Catégories d’évènement: Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire Autres Lieu Montceau-les-Mines Adresse Place des Droits de l'Homme L'Embarcadère Ville Montceau-les-Mines lieuville 46.67675#4.36133